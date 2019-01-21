Филарет: Мог стать патриархом РПЦ, но КГБ выбрало Алексия

Патриарх Филарет (фото: EPA)

Патриарх Филарет мог стать главой РПЦ, но из-за его подписи под увольнением председателя совета по делам религий Харчева, КГБ выбрало "своего ставленника" Алексия. Об этом ТСН рассказал сам Филарет.

По его словам, члены синода РПЦ узнали через КГБ, что Харчев хочет их всех, кроме самого Филарета, исключить из синода. Соответственно, они обратились к Филарету с просьбой написать прошение тогдашнему генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву об увольнении Харчева.

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В конце концов, Харчева "сняли", и когда он спросил у Филарета, почему тот подписал прошение о его увольнении, нынешний почетный патриарх ответил, мол, Харчев "нарушает церковные каноны, а он не может пойти против церковной традиции".

Тогда Харчев и рассказал, что политбюро готовило Филарета на патриаршество, но из-за его прошения к Горбачеву пришлось принять сторону КГБ, которое предлагало Алексия.

Также Филарет отметил, что после смерти патриарха Пимена, он стал патриаршим местоблюстителем, а это значит, что он мог "автоматически стать патриархом РПЦ".

"Но случилось так, что меня не выбрали, потому что был уже подготовлен другой. Я спокойно это воспринял, без всякого волнения", - говорит он.

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