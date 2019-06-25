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25.06.2019, 20:08

Филарет цитирует пропаганду с "кремлевским душком" - архиепископ

Филарет цитирует пропаганду с "кремлевским душком" - архиепископ - Фото
Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Евстратий Зоря заявил, что почетному патриарху предоставляют лживую информацию, а способность Филарета критически ее оценить "значительно снизилась"

Почетный патриарх Филарет на созванной пресс-конференции цитирует "лживую пропаганду из российских информационных помоек, при чем уже неоднократно опровергнутую". Об этом заявил архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

По его словам, Филарету предоставляют публикации "с кремлевским душком" и ими формируют его картину мира, "пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием почетного патриарха".

Кроме того, архиепископ заявляет, что способность патриарха критически оценивать информацию и отличать правду от лжи "значительно снизилась".

24 июня Синод Православной церкви Украины постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП (под руководством Филарета), в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию.

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Теги: евстратий зоря, филарет, пцу
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