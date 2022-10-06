Финляндия предоставит Украине больше оборонной техники

Финляндия пожертвует Украине больше оборонной техники. Президент страны принял соответствующее решение сегодня, 6 октября, на основании предложения Государственного Совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

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Отмечается, что это будет девятая поставка военной техники из Финляндии в Украину.

"Оборонительная битва Украины продолжается. К сожалению, кажется, что война может длиться долго. Финляндия продолжает поддерживать Украину", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Чтобы гарантировать безопасную доставку помощи, финское правительство не стало раскрывать подробностей.

4 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала проект строительства забора вдоль финско-российской границы.

Вадим Ребрина

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