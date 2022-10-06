UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Финляндия предоставит Украине больше оборонной техники

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 19:27
Финляндия предоставит Украине больше оборонной техники - Фото
Антти Кайкконен (скриншот с видео)

Финляндия пожертвует Украине больше оборонной техники. Президент страны принял соответствующее решение сегодня, 6 октября, на основании предложения Государственного Совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что это будет девятая поставка военной техники из Финляндии в Украину.

"Оборонительная битва Украины продолжается. К сожалению, кажется, что война может длиться долго. Финляндия продолжает поддерживать Украину", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Чтобы гарантировать безопасную доставку помощи, финское правительство не стало раскрывать подробностей.

  • 4 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала проект строительства забора вдоль финско-российской границы. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие помощь Финляндия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 