Финны конфисковали недвижимость бизнесмена из российского ОПК, связанного с выпуском МиГ

Судебные приставы Финляндии конфисковали земельные участки с недвижимостью Бориса Алешина, занимающего ответственные должности в компаниях, производящих истребители МиГ, Су и дроны "Орион". Об этом сообщает издание YLE.

В сентябре по инициативе финского Министерства иностранных дел была осуществлена конфискация. Согласно решению судебного пристава, были конфискованы два смежных участка с недвижимостью неподалеку от городка Лонгвик, стоимость которых составляет более 2,5 млн евро.

По данным издания, Алешин направил Министерству обороны заявку на разрешение покупки участка летом 2020 года. В заявке говорится, что бизнесмен проводил отпуска в этих местах, где предпочитал заниматься рыбалкой.

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ЕС включил 68-летнего предпринимателя и ученого Бориса Алешина в список санкций летом 2023 года из-за полномасштабной российской агрессии против Украины. Алешин работает во многих компаниях, связанных с российской военной промышленностью.

Он является научным и технологическим советником генерального директора компании государственной Объединенной авиастроительной корпорации/United Aircraft Corporation (ОАК/UAC). Дочерние предприятия этого концерна выпускают истребители МиГ и Су.

Борис Алешин также возглавляет совет директоров компании "Кронштадт", производящей беспилотные военные дроны "Орион".

Финляндия хочет полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян. В течение зимы будет рассмотрен вопрос о полном запрете этих соглашений или существенных дополнительных ограничениях.

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Министр юстиции Финляндии Лина Мэри заявила, что значительная часть недвижимости стоит пустой, а с ее владельцами невозможно связаться.

В сентябре 2023 года страна запретила въезд на зарегистрированных в России автомобилях. Банковские связи между Россией и Финляндией слабеют, а счета россиян в финских банках частично закрыты.

Власти города Хельсинки, столицы Финляндии, из-за несвоевременной оплаты аренды могут конфисковать одну из крупнейших арен в стране, принадлежащую российским олигархам.

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