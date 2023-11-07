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Финны конфисковали недвижимость бизнесмена из российского ОПК, связанного с выпуском МиГ

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 15:34
Финны конфисковали недвижимость бизнесмена из российского ОПК, связанного с выпуском МиГ - Фото
Финляндия. Фото: ЕРА

Судебные приставы Финляндии конфисковали земельные участки с недвижимостью Бориса Алешина, занимающего ответственные должности в компаниях, производящих истребители МиГ, Су и дроны "Орион". Об этом сообщает издание YLE.

В сентябре по инициативе финского Министерства иностранных дел была осуществлена конфискация. Согласно решению судебного пристава, были конфискованы два смежных участка с недвижимостью неподалеку от городка Лонгвик, стоимость которых составляет более 2,5 млн евро.

По данным издания, Алешин направил Министерству обороны заявку на разрешение покупки участка летом 2020 года. В заявке говорится, что бизнесмен проводил отпуска в этих местах, где предпочитал заниматься рыбалкой.

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ЕС включил 68-летнего предпринимателя и ученого Бориса Алешина в список санкций летом 2023 года из-за полномасштабной российской агрессии против Украины. Алешин работает во многих компаниях, связанных с российской военной промышленностью.

Он является научным и технологическим советником генерального директора компании государственной Объединенной авиастроительной корпорации/United Aircraft Corporation (ОАК/UAC). Дочерние предприятия этого концерна выпускают истребители МиГ и Су.

Борис Алешин также возглавляет совет директоров компании "Кронштадт", производящей беспилотные военные дроны "Орион".

Финляндия хочет полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян. В течение зимы будет рассмотрен вопрос о полном запрете этих соглашений или существенных дополнительных ограничениях.

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Министр юстиции Финляндии Лина Мэри заявила, что значительная часть недвижимости стоит пустой, а с ее владельцами невозможно связаться.

Ульяна Кричковская
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РоссиясанкциивойнаЕСвооружениеБПЛАФинляндияМиГ
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