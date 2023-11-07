Фіни конфіскували нерухомість бізнесмена з російського ОПК, повязаного з випуском МіГ, Су та БпЛА

Судові пристави Фінляндії конфіскували земельні ділянки з нерухомістю Бориса Альошина, який обіймає відповідальні посади в компаніях, що виробляють винищувачі МіГ, Су та дрони "Оріон". Про це повідомляє видання YLE.

У вересні з ініціативи фінського Міністерства закордонних справ було здійснено конфіскацію. Згідно з рішенням судового пристава, були конфісковані дві суміжні ділянки з нерухомістю неподалік від містечка Лонгвік, вартість яких становить понад 2,5 млн євро.

За даними видання, Альошин надіслав Міністерству оборони заявку на дозвіл купівлі ділянки влітку 2020 року. У заявці йдеться, що бізнесмен проводив відпустки в цих місцях, де любив переважно займатися риболовлею.

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ЄС включив 68-річного підприємця і науковця Бориса Альошина до списку санкцій улітку 2023 року через повномасштабну російську агресію проти України. Альошин працює у багатьох компаніях, пов'язаних із російською військовою промисловістю.

Він є науковим та технологічним радником генерального директора компанії державної Об'єднаної авіабудівної корпорації / United Aircraft Corporation (ОАК / UAC). Дочірні підприємства цього концерну випускають винищувачі МіГ та Су.

Борис Альошин також очолює раду директорів компанії "Кронштадт", яка виробляє безпілотні військові дрони "Оріон".

Фінляндія хоче повністю заборонити угоди з нерухомістю для росіян. Протягом зими буде розглянуто питання про повну заборону цих угод або істотні додаткові обмеження.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Міністерка юстиції Фінляндії Ліна Мері заявила, що значна частина нерухомості стоїть порожньою, а з її власниками неможливо зв'язатися.

У вересні 2023 року країна заборонила в'їзд на зареєстрованих у Росії автомобілях. Банківські зв'язки між Росією та Фінляндією слабшають, а рахунки росіян у фінських банках частково закриті.

Влада міста Гельсінкі, столиці Фінляндії, через невчасну сплату оренди може конфіскувати одну з найбільших арен у країні, що належить російським олігархам.

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