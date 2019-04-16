Фирма Коломойского заявляет, что не знала о бордах "Конец"

Фото: Facebook Алексея Минакова

Компания Довіра Аутдор, принадлежащая группе Приват Игоря Коломойского, заявляет, что размещение провокационных билбордов с надписью "Конец" производилось без ее ведома и участия.

"14 апреля 2019 года оператор наружной рекламы Довіра Аутдор обнаружил на части принадлежащих компании рекламоносителях незаконно размещенную рекламу с использованием стилистики, похожей на рекламную кампанию кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко. Мы заявляем, что это спланированная провокация, размещение рекламных макетов было проведено незаконным образом, без нашего ведома и участия", - гласит заявление фирмы.

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Сейчас она убирает борды.

О том, что владельцем бордов является Довіра Аутдор, сообщил вчера спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

В ответ сегодня генеральный директор фирмы Александр Сытник заявил следующее: "Мы не исключаем, что эта провокация может быть связана с тем, что на прошлой неделе мы отказали в размещении рекламы с использованием изображения Порошенко и Путина на наших площадках, так как она нарушает закон".

Компания Довіра Аутдор зарегистрирована по физическому адресу Кирилловская, 23. Там же, по информации Нацсовета по телевидению и радиовещанию, находится фактичесий адрес ТРК Студии 1+1, принадлежащей Коломойскому.

Ранее в полиции заявили, что провокационные билборды в стилистике кандидата Порошенко с надписью "Конец" снимут, так как они размещены с нарушениями.