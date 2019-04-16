Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.04.2019, 11:30

Фирма Коломойского заявляет, что не знала о бордах "Конец"

Фирма Коломойского заявляет, что не знала о бордах "Конец" - Фото
Фото: Facebook Алексея Минакова

Довіра Аутдор, принадлежащая Коломойскому, заявила, что размещение бордов с надписью "Конец" производилось без ее ведома и участия

Реклама
Реклама

Компания Довіра Аутдор, принадлежащая группе Приват Игоря Коломойского, заявляет, что размещение провокационных билбордов с надписью "Конец" производилось без ее ведома и участия. 

"14 апреля 2019 года оператор наружной рекламы Довіра Аутдор обнаружил на части принадлежащих компании рекламоносителях незаконно размещенную рекламу с использованием стилистики, похожей на рекламную кампанию кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко. Мы заявляем, что это спланированная провокация, размещение рекламных макетов было проведено незаконным образом, без нашего ведома и участия", - гласит заявление фирмы.

Реклама

Сейчас она убирает борды.

О том, что владельцем бордов является Довіра Аутдор, сообщил вчера спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

В ответ сегодня генеральный директор фирмы Александр Сытник заявил следующее: "Мы не исключаем, что эта провокация может быть связана с тем, что на прошлой неделе мы отказали в размещении рекламы с использованием изображения Порошенко и Путина на наших площадках, так как она нарушает закон".

Компания Довіра Аутдор зарегистрирована по физическому адресу Кирилловская, 23. Там же, по информации Нацсовета по телевидению и радиовещанию, находится фактичесий адрес ТРК Студии 1+1, принадлежащей Коломойскому.

Ранее в полиции заявили, что провокационные билборды в стилистике кандидата Порошенко с надписью "Конец" снимут, так как они размещены с нарушениями.

Отправить:
Распечатать:
Теги: игорь коломойский, билборд, Довіра Аутдор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 