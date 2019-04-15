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15.04.2019, 18:46

Штаб Порошенко: За бордами «Конец» стоит Коломойский

Штаб Порошенко: За бордами «Конец» стоит Коломойский - Фото
Фото: facebook.com/olexiy.minakov

Спикер штаба Порошенко посоветовал штабу Зеленского "перед тем, как начинать расследование, подумай, не выйдешь ли сам на себя"

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Спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявляет, что владельцем провокационных бордов в стилистике Петра Порошенко с надписью "Конец" является компания Довіра Аутдор, принадлежащая группе Приват Игоря Коломойского. Об этом он сообщил на брифинге, передает LIGA.net.

"Каждый борд должен содержать информацию о названии компании, которой он принадлежит. Как меня проинформировали, название этой компании – Довіра Аутдор… Собственник этой компании – группа Приват, Игорь Коломойский, на рынке присутствует с 2005 года", - сказал Медведев.

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Он посоветовал штабу Зеленского "перед тем, как начинать расследование, подумай, не выйдешь ли сам на себя".

Ранее в полиции заявили, что провокационные билборды в стилистике кандидата Порошенко с надписью "Конец" снимут, так как они размещены с нарушениями.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, игорь коломойский, борд
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