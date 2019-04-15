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15.04.2019, 07:15

В АП сообщили, что не имеют отношения к провокационным бордам

В АП сообщили, что не имеют отношения к провокационным бордам - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

У Порошенко говорят, что не имеют отношения к бордам с надписью "Конец", которые появились вчера

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Заведующий отделом главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко сообщил, что команда президента Петра Порошенко не имеет отношения к провокационным бордам в стилистике Порошенко с надписью "Конец". Об этом сообщает Громадське.

"Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", - подчеркнул Горковенко.

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По его словам, эти борды могут быть связаны с городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко, поскольку, по его информации, сначала они появились именно в Черкассах.


Фото: Facebook Алексея Минакова

9 апреля в городах Украины появились билборы с фото Порошенко и Путина. Помимо бордов бесплатно распространялись 4 млн экземпляров газеты, на обложке которой также изображены Порошенко и Путин.

10 апреля в штабе кандидата объяснили концепцию бордов: задача будущего президента - не рассмешить Путина, а дать отпор агрессору.Об этом же рассказал сам Порошенко вчера на НСК Олимпийский.

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Теги: Петр Порошенко, выборы, билборд
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