В АП сообщили, что не имеют отношения к провокационным бордам

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Заведующий отделом главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко сообщил, что команда президента Петра Порошенко не имеет отношения к провокационным бордам в стилистике Порошенко с надписью "Конец". Об этом сообщает Громадське.

"Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", - подчеркнул Горковенко.

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По его словам, эти борды могут быть связаны с городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко, поскольку, по его информации, сначала они появились именно в Черкассах.

Фото: Facebook Алексея Минакова

9 апреля в городах Украины появились билборы с фото Порошенко и Путина. Помимо бордов бесплатно распространялись 4 млн экземпляров газеты, на обложке которой также изображены Порошенко и Путин.

10 апреля в штабе кандидата объяснили концепцию бордов: задача будущего президента - не рассмешить Путина, а дать отпор агрессору.Об этом же рассказал сам Порошенко вчера на НСК Олимпийский.