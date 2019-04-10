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10.04.2019, 15:10

"Не рассмешить, а дать отпор". У Порошенко объяснили смысл бордов

"Не рассмешить, а дать отпор". У Порошенко объяснили смысл бордов - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Задача рекламного сюжета с изображением Порошенко и Путина - напомнить, что в условиях агрессии нужен сильный президент, подчеркнули в штабе

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Задача будущего президента - не рассмешить Путина, а дать отпор агрессору. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев, комментируя концепцию рекламных бордов с изображением Порошенко и Путина.

"Задача этого рекламного сюжета только одна - напомнить стране, что в условиях таких серьезных внешних вызовов ей нужен сильный президент, сильный Верховный главнокомандующий... потому что задача главы государства - не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента, и не стать перед Путиным на колени", - рассказал Медведев.

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Он категорически опроверг предположения о том, что задачей бордов было создать конкуренту Порошенко на выборах, комику Владимиру Зеленскому образ агента Путина. "Категорически нет. Ничего общего с реальностью", - сказал он, добавив, что в штабе не считают Зеленского марионеткой Путина. "Мы только уверены в том, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте Украины, что позволит ему... вернуть Украину в сферу российского влияния", - добавил он.

Вчера, 9 апреля, эти борды появились по всей Украине. На них есть слоган: "21 апреля. Решающий выбор". Также в городах начали раздавать агитационную газету, где на обложке те же фото и слоган. Ответственной за выпуск газеты тиражом 4 млн экземпляров значится доверенное лицо Порошенко - Нина Южанина.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, владимир путин, выборы, билборд
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