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09.04.2019, 16:45

У Порошенко подтвердили, что борды с Путиным - их идея

У Порошенко подтвердили, что борды с Путиным - их идея - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Штаб Петра Порошенко развесил по украинским городам борды, на которых действующий президент изображен лицом к лицу с президентом России

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Штаб Петра Порошенко перед вторым туром выборов решил развесить по всей стране бигборды, где изображены Порошенко и президент России Владимир Путин. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил руководитель секретариата партии БПП Максим Саврасов.

По его словам, помимо бордов штаб заказал 4 млн экземпляров газеты, на обложке которой также изображены Порошенко и Путин.

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Саврасов не знает, сколько стоила эта рекламная кампания и кто является автором ее идеи. "Нам важно, чтобы была реакция. Мы ее увидели. Теперь люди будут думать", - сказал он.

Сегодня, 9 апреля, эти борды появились по всей Украине. На них есть слоган: "21 апреля. Решающий выбор". Фото одного такого борда разместил у себя в Facebook аналитик движения "Чесно" Игорь Фещенко.

Также в городах начали раздавать агитационную газету, где на обложке те же фото и слоган. Ответственной за выпуск газеты тиражом 4 млн экземпляров значится доверенное лицо Порошенко - Нина Южанина. Она сказала LIGA.net, что не знает стоимость этой рекламной кампании.

Вчера Порошенко в эфире ICTV сказал, что не считает, что его конкурент Владимир Зеленский действует в интересах Путина, но может не справиться с его давлением в переговорах на высоком уровне. 

Он также сказал, что двусторонние переговоры с Путиным, о готовности к которым заявил Зеленский, могут поставить под удар и мировую солидарность, которая выстроилась вокруг Украины, и санкции против РФ.

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Теги: петр порошенко, владимир путин, выборы
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