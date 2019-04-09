Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.04.2019, 10:17

Порошенко: Зеленского уважаю, но Путин может его использовать

Порошенко: Зеленского уважаю, но Путин может его использовать - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Петр Порошенко не считает, что кандидат Владимир Зеленский является ставленником Кремля, но в переговорах с Владимиром Путиным может проиграть

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, не считает, что кандидат Владимир Зеленский действует в интересах главы страны-агрессора РФ Владимира Путина, но может не справиться с его давлением в переговорах на высоком уровне. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Более того, я не утверждаю, что он (Зеленский - ред.) любит Путина или общается с ним. У меня нет этой информации. И, может быть, он искренне хочет хотя бы задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО. Но деклараций недостаточно!", – заявил он.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что в нынешней ситуации для страны важен опыт будущего президента в проведении переговоров.

"Когда именно в этой сфере президент некомпетентен, не имеет опыта чрезвычайно сложных переговоров, если он самостоятельно пытается поехать и говорить с Путиным – с чем он оттуда вернется?", – добавил Порошенко.

Порошенко добавил, что уважает Зеленского "как прекрасного актера". "Когда мы говорим, что есть поляризация кандидатов – это не так", - отметил он.

Читайте также: Президент: "Порошенко пьет" - фейк РФ, Зеленский немного удивил

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, петр порошенко, владимир путин, переговоры, выборы-2019, владимир заленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 