Порошенко: Зеленского уважаю, но Путин может его использовать

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, не считает, что кандидат Владимир Зеленский действует в интересах главы страны-агрессора РФ Владимира Путина, но может не справиться с его давлением в переговорах на высоком уровне. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Более того, я не утверждаю, что он (Зеленский - ред.) любит Путина или общается с ним. У меня нет этой информации. И, может быть, он искренне хочет хотя бы задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО. Но деклараций недостаточно!", – заявил он.

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Глава государства подчеркнул, что в нынешней ситуации для страны важен опыт будущего президента в проведении переговоров.

"Когда именно в этой сфере президент некомпетентен, не имеет опыта чрезвычайно сложных переговоров, если он самостоятельно пытается поехать и говорить с Путиным – с чем он оттуда вернется?", – добавил Порошенко.

Порошенко добавил, что уважает Зеленского "как прекрасного актера". "Когда мы говорим, что есть поляризация кандидатов – это не так", - отметил он.

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