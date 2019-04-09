Президент: "Порошенко пьет" - фейк РФ, Зеленский немного удивил

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Комментируя свой призыв к сопернику по президентской гонке Владимиру Зеленскому вместе сдать анализы Всемирному антидопинговому агентству для максимальной достоверности результатов, глава государства Петр Порошенко уточнил: он не утверждал, что шоумен имеет наркотическую зависимость. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Хочу подчеркнуть, что я не утверждаю, будто бы Владимир Зеленский является наркоманом. Не утверждаю и не утверждал. Я не имею для этого никаких оснований. Я подчеркиваю право граждан Украины иметь 100% гарантии, что будущий президент и будущий верховный главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков", - пояснил он.

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По словам Порошенко, он знает, насколько критические решения иногда приходится принимать президенту, в том числе о применении ВСУ, даче разрешений на пуски боевых ракет, подписании международных обязательств от имени страны.

"Представьте себе, что такие документы будут подписываться в состоянии наркотического дурмана", - предостерег он.

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По его словам, условие Зеленского о дебатах только после анализов на алко- и наркозависимость стало для него неожиданностью. "Я был немного удивлен, потому что это фейки российской пропаганды, мол, "Порошенко выпивает", - уточнил он.

"Владимир Александрович... Не морочьте голову, не бойтесь и не прячьтесь. Такой уж крест публичного человека, не говоря уже о президенте: ты должен быть открытым <...> общество имеет право знать о тебе все. А вот когда ты прячешься, когда не даешь возможности это сделать, возникает обоснованное подозрение", - сказал Порошенко, вновь предложив сопернику WADA-тест.

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