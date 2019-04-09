Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.04.2019, 08:52

Президент: "Порошенко пьет" - фейк РФ, Зеленский немного удивил

Президент: "Порошенко пьет" - фейк РФ, Зеленский немного удивил - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Порошенко говорит, что предложение соперника сдать анализы на алкоголь "несколько удивило", потому что заявления об алкоголизме - это пропаганда РФ

Реклама
Реклама

Комментируя свой призыв к сопернику по президентской гонке Владимиру Зеленскому вместе сдать анализы Всемирному антидопинговому агентству для максимальной достоверности результатов, глава государства Петр Порошенко уточнил: он не утверждал, что шоумен имеет наркотическую зависимость. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Хочу подчеркнуть, что я не утверждаю, будто бы Владимир Зеленский является наркоманом. Не утверждаю и не утверждал. Я не имею для этого никаких оснований. Я подчеркиваю право граждан Украины иметь 100% гарантии, что будущий президент и будущий верховный главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков", - пояснил он.

Реклама

По словам Порошенко, он знает, насколько критические решения иногда приходится принимать президенту, в том числе о применении ВСУ, даче разрешений на пуски боевых ракет, подписании международных обязательств от имени страны.

"Представьте себе, что такие документы будут подписываться в состоянии наркотического дурмана", - предостерег он.

Читайте также: За Зеленского проголосовало почти 60% молодежи 18-29 лет - опрос

По его словам, условие Зеленского о дебатах только после анализов на алко- и наркозависимость стало для него неожиданностью. "Я был немного удивлен, потому что это фейки российской пропаганды, мол, "Порошенко выпивает", - уточнил он.

"Владимир Александрович... Не морочьте голову, не бойтесь и не прячьтесь. Такой уж крест публичного человека, не говоря уже о президенте: ты должен быть открытым <...> общество имеет право знать о тебе все. А вот когда ты прячешься, когда не даешь возможности это сделать, возникает обоснованное подозрение", - сказал Порошенко, вновь предложив сопернику WADA-тест.

Читайте также: Дебаты. Социолог пояснила, почему Зеленский "избегает" Порошенко

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, наркотики, алкоголь, анализ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 