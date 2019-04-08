Дебаты. Социолог пояснила, почему Зеленский "избегает" Порошенко

Ирина Бекешкина (фото - facebook.com/deminitiatives)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский может избегать дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, чтобы не потерять часть избирателей, которые проголосовали за него в первом туре выборов. Так считает директор социологической компании Фонд "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает с пресс-конференции корреспондент LIGA.net.

"Дебаты не очень выгодны Зеленскому. Избиратели Порошенко знают, что он предлагает, избиратели Зеленского - нет (не знают, что предлагает Зеленский, - ред.)", - сказала она.

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Бекешкина отметила, что большинство избирателей Зеленского поддерживает евроинтеграцию, а по поводу курса в НАТО его избиратели из западных и центральных регионов придерживаются одного мнения, тогда как из южных и восточных - другого.

"Возможно, если будет определенность (в заявлениях Зеленского, - ред.) по тем вопросам, которые разделяют Украину, тогда от него может отойти часть электората. Поэтому, я считаю, что он, возможно, будет избегать четких дебатов", - пояснила социолог.

31 марта 2019 года в первом туре за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

Президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины и поставил несколько скандальных условий, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, а также "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.