Провокационные борды в стилистике Порошенко снимут

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Провокационные билборды в стилистике кандидата в президенты Петра Порошенко с надписью "Конец" снимут.Об этом рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"По предварительным данным, эта наружная реклама размещена с нарушением законодательства, поскольку не содержит информации об учреждении, осуществившей печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика этих материалов", - объяснил Тракало.

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Сейчас Нацполиция проводит проверку во всех регионах, где выявлено размещение политической рекламы такого содержания.

"Согласно части 2 статьи 212-13 КуоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации - влечет за собой наложение штрафа. На лиц, разместивших такую политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", - добавил Тракало.

Ранее заведующий отделом главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко сообщил, что команда президента не имеет отношения к этим бордам.