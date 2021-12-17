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Флагман "Гетман Сагайдачный" хотят вывести из состава ВМС Украины в 2031 году

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 16:02
Флагман
Гетьман Сагайдачный (Фото - mil.in.ua)

Украинский флагманский корабль "Гетьман Сагадачный", которому 28 лет, планируют вывести из состава Военно-морских сил в 2031-м. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа в интервью АрміяInform.

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На смену "Сагайдачному" может прийти все еще недостроенный корвет "Владимир Великий", однако окончательное решение еще не принято.

"От нас есть предложение его достроить. Почему? Потому что мы учитываем, что он будет переименован в класс "фрегат". Ведь потенциал этого корвета, заложенного еще в 2010 году, начиная от размера до комплекта вооружения, которое должно быть на нем установлено, соответствует кораблям класса "фрегат", – сказал Неижпапа.

По его словам, во время строительства планируется использовать технологии и технические решения, используемые в строительстве корвета ADA, и тогда он может стать заменой "Гетьману Сагайдачному".

СПРАВКА. Первый украинский корвет "Владимир Великий" должен был сойти на воду в 2012 году, но в 2021-м застрял на ликвидированном в июне Черноморском судостроительном заводе. Достроить корабль обещали несколько украинских президентов и дюжина министров обороны. За 10 лет на проект корвета потратили около 569 млн грн. По данным Минобороны, сейчас готовность "Владимира Великого" составляет 17%. На достройку корабля необходимо около 8,3 млрд грн без учета боекомплекта.

Флагман "Гетман Сагайдачный" хотят вывести из состава ВМС Украины в 2031 году

По словам командующего ВМС, сейчас "Гетман Сагайдачный" проходит модернизацию: на нем меняют радиоэлектронику, системы управления огнем, связи, бортовые системы, ремонтируют главную энергетическую установку и многое другое. В конце ремонта будет экипаж будут готовить к участию в операции НАТО "Морской охранник".

  • Корабль был заложен в 1990 году, в 1992-м его спустили на воду, а в апреле 1993-го он был включен в боевой состав ВМС Украины.
  • 1 марта 2014 года тогдашний капитан "Гетмана Сагайдачного" Роман Пятницкий отказался выполнять преступные приказы российского оккупационного командования и весь экипаж корабля остался верен присяге и народу Украины.

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Оксана Житнюк
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Флагман ВСУ вмс корабль Владимир Великий гетьман сагайдачный
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