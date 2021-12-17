Пушки и ракеты: На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение

На переданных Украине от США катерах типа Island будет установлено американское вооружение – ракеты и пушки разного действия. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа в интервью АрміяInform.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что недавно ряды украинского флота пополнили еще два патрульных катера типа Island: "Фастов" и "Сумы". Это была вторая партия катеров, которые Штаты передали Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны. Первыми были "Славянск" и "Старобельск", они уже служат в составе флота. Запланирована отправка еще одного катера.

"Конечно, вооружение, установленное на "Славянске" и "Старобельске", – это лишь временное решение. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия", – сказал Неижпапа.

По словам командующего ВМС, уже есть окончательное решение по доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, и в следующем году начнется установка на всех пяти катерах. Дивизион будут охранять и оборонять порты в Черном море, остров Змеиный, защищать коммуникации и торговые пути.

СПРАВКА. Патрульные катера типа Island – класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Списанные катера США передают союзникам по всему миру.



Экипаж составляет 16-18 человек. Вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2Н.

В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".

В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще четырех кораблей класса Island.

Еще два катера прибыли в Украину в ноябре 2021-го.

Читайте также: ВМС ВСУ формируют новые береговые ракетные войска с "Нептунами" на вооружении – Минобороны

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.