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Пушки и ракеты: На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 06:41
Пушки и ракеты: На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение - Фото
Island (Фото - Twitter посольства США в Украине)

На переданных Украине от США катерах типа Island будет установлено американское вооружение – ракеты и пушки разного действия. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа в интервью АрміяInform.

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Он отметил, что недавно ряды украинского флота пополнили еще два патрульных катера типа Island: "Фастов" и "Сумы". Это была вторая партия катеров, которые Штаты передали Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны. Первыми были "Славянск" и "Старобельск", они уже служат в составе флота. Запланирована отправка еще одного катера.

"Конечно, вооружение, установленное на "Славянске" и "Старобельске", – это лишь временное решение. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия", – сказал Неижпапа.

По словам командующего ВМС, уже есть окончательное решение по доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, и в следующем году начнется установка на всех пяти катерах. Дивизион будут охранять и оборонять порты в Черном море, остров Змеиный, защищать коммуникации и торговые пути.

СПРАВКА. Патрульные катера типа Island – класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Списанные катера США передают союзникам по всему миру. 

Экипаж составляет 16-18 человек. Вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2Н.
  • В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".
  • В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще четырех кораблей класса Island.
  • Еще два катера прибыли в Украину в ноябре 2021-го.

Читайте также: ВМС ВСУ формируют новые береговые ракетные войска с "Нептунами" на вооружении – Минобороны

Оксана Житнюк
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Island ВСУ вмс вооружение ракета пушка Алексей Неижпапа
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