Пушки и ракеты: На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение
На переданных Украине от США катерах типа Island будет установлено американское вооружение – ракеты и пушки разного действия. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа в интервью АрміяInform.
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Он отметил, что недавно ряды украинского флота пополнили еще два патрульных катера типа Island: "Фастов" и "Сумы". Это была вторая партия катеров, которые Штаты передали Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны. Первыми были "Славянск" и "Старобельск", они уже служат в составе флота. Запланирована отправка еще одного катера.
"Конечно, вооружение, установленное на "Славянске" и "Старобельске", – это лишь временное решение. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия", – сказал Неижпапа.
По словам командующего ВМС, уже есть окончательное решение по доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, и в следующем году начнется установка на всех пяти катерах. Дивизион будут охранять и оборонять порты в Черном море, остров Змеиный, защищать коммуникации и торговые пути.
Экипаж составляет 16-18 человек. Вооружение состоит из 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2Н.
- В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".
- В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще четырех кораблей класса Island.
- Еще два катера прибыли в Украину в ноябре 2021-го.
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