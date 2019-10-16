Франция и ФРГ увидели "позитивные изменения в реализации" Минска

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (фото - Getty Images)

Франция и Германия приветствуют "недавние позитивные изменения в реализации минских соглашений" и рассчитывают на достижение прогресса в нормандском формате. Об этом говорится в совместном заявлении двух государств по итогам заседания их правительств во французской Тулузе.

"Мы приветствуем недавние позитивные изменения в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины", - сказано в заявлении.

Франция и Германия еще раз подчеркнули свою позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной.

"Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и нераспространение", - говорится в документе.