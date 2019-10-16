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Франция и ФРГ увидели "позитивные изменения в реализации" Минска

Франция и ФРГ увидели "позитивные изменения в реализации" Минска - Фото
Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (фото - Getty Images)
16.10.2019, 21:59

Они также подтвердили приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС

Франция и Германия приветствуют "недавние позитивные изменения в реализации минских соглашений" и рассчитывают на достижение прогресса в нормандском формате. Об этом говорится в совместном заявлении двух государств по итогам заседания их правительств во французской Тулузе.

"Мы приветствуем недавние позитивные изменения в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна обеспечить прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины", - сказано в заявлении.

Франция и Германия еще раз подчеркнули свою позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной.

"Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями и нераспространение", - говорится в документе.

  • Ранее МИД Франции приветствовал согласование формулы Штайнмайера на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября.
  • Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что дата встречи лидеров стран нормандской четверки - Украины Германии, Франции и РФ - станет известна на следующей неделе.
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Германия Донбасс франция минские соглашения
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