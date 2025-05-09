Франция и Польша подписали новое соглашение: есть оборонные обязательства
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали договор об углублении сотрудничества и дружбы между двумя странами, что также предусматривает обязательства по обороне и безопасности. О подписании документа во французском городе Нант сообщает Польское агентство прессы.
Во время пресс-конференции президент Франции заявил, что в договоре упоминается оборона и безопасность. Накануне Туск заявлял, что согласно документу в случае нападения на одну из стран другая обязуется оказывать помощь, в том числе военную.
"Мы с премьер-министром [Туском] разделяем четкое и твердое убеждение – нам нужна объединенная, сильная, суверенная и конкурентоспособная Европа. Франция и Польша могут сделать здесь очень важный вклад", – сказал Макрон.
Он отметил, что Франция и Германия "несут большую ответственность" за мир и безопасность в Европе, которые "российское наступление в Украине пытается подорвать в течение последних трех лет, фактически в течение почти 10".
Политик добавил, что эта ответственность двух стран "основывается на нашей твердой поддержке Украины в ее стремлении достичь прекращения огня, создать условия для прочного и длительного мира, основанного на гарантиях безопасности".
Также, кроме основного договора, Франция и Польша подписали документ о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.
- Туск сообщал, что заключение договора откроет возможности для сотрудничества в вопросе расширения "ядерного зонтика" Франции на Польшу.
В то же время премьер Польши подчеркнул, что договор не является альтернативой отношениям с США и Польше необходимы как Америка, так и сильный Европейский Союз.