Франция и Польша подписали новое соглашение: есть оборонные обязательства

Туск заявлял, что документ предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из стран

Дональд Туск и Эмманюэль Макрон (Фото: MARCIN OBARA/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали договор об углублении сотрудничества и дружбы между двумя странами, что также предусматривает обязательства по обороне и безопасности. О подписании документа во французском городе Нант сообщает Польское агентство прессы.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Во время пресс-конференции президент Франции заявил, что в договоре упоминается оборона и безопасность. Накануне Туск заявлял, что согласно документу в случае нападения на одну из стран другая обязуется оказывать помощь, в том числе военную.

"Мы с премьер-министром [Туском] разделяем четкое и твердое убеждение – нам нужна объединенная, сильная, суверенная и конкурентоспособная Европа. Франция и Польша могут сделать здесь очень важный вклад", – сказал Макрон.

Читайте также Между Трампом и Кремлем. Как Европа готовится укреплять оборону без США

Он отметил, что Франция и Германия "несут большую ответственность" за мир и безопасность в Европе, которые "российское наступление в Украине пытается подорвать в течение последних трех лет, фактически в течение почти 10".

Политик добавил, что эта ответственность двух стран "основывается на нашей твердой поддержке Украины в ее стремлении достичь прекращения огня, создать условия для прочного и длительного мира, основанного на гарантиях безопасности".

Также, кроме основного договора, Франция и Польша подписали документ о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.