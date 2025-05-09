Франция и Польша заключат договор о помощи в случае нападения на одну из стран

Польша рассчитывает получить доступ к "ядерному зонтику" Франции, но и стремится к гарантиям безопасности от США

Дональд Туск (Фото: www.president.gov.ua)

Франция и Польша 9 мая заключат договор о расширении сотрудничества в вопросах обороны и энергетики. В случае нападения на одну из стран вторая обязуется предоставлять помощь, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что этот договор станет признаком укрепления альянсов в сфере безопасности на фоне обеспокоенности по поводу обязательств США относительно обороны Европы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции перед поездкой во Францию заявил, что заключение договора откроет возможности для сотрудничества в вопросе расширения "ядерного зонтика" Франции на Польшу.

"Исходя из моего опыта, положения договора являются новаторскими с точки зрения нашей безопасности", – сказал он.

При этом Туск подчеркнул, что договор не является альтернативой отношениям со США и Польше необходимы как Америка, так и сильный Европейский Союз.

Во Франции соглашение рассматривают как "ключ" к укреплению военного сотрудничества и дальнейшему усилению французского влияния.

По словам французских официальных лиц, договор будет включать также формулировку, призванную облегчить переговоры с Польшей по "жизненно важным интересам" Франции – код ядерного сдерживания. При этом во Франции отметили, что их "ядерный зонтик" не заменит гарантии безопасности США, но станет дополнительной обороной для Польши в случае угрозы.