Франция намерена увеличить объемы производства пороха на фоне войны России против Украины

По словам директора французской компании, 90% продукции будет идти на экспорт

Производство на заводе Eurenco (Фото: Eurenco)

Франция наращивает производство взрывчатых веществ на фоне войны России против Украины. Часть произведенной продукции планируют поставлять Киеву, сообщает Reuters.

Отмечается, что французская компания Eurenco вернула "утраченные навыки" страны и показала, что Европа может возродить свой оборонно-промышленный сектор. Порох будут, прежде всего, использовать в "тысячах артиллерийских снарядов", большинство из которых отправится в Украину.

"Совершенно бессмысленно видеть, как такая страна, как Франция, в начале 2000-х годов сократила мощности по производству пороха", – заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он отметил, что страна была способна производить корпус бомб, модульный заряд, но не могла производить порох. В этом вопросе Франция, по словам Лекорню, зависела как от Европы, так и стран, не входящих в ЕС.

Фирма получила инвестиции в размере 100 млн евро ($108 млн), в том числе и из программы ЕС по поддержке оборонной промышленности.

Ожидается, что компания будет производить около 1200 тонн пороховых гранул в год, а затем производство увеличится до 1800 тонн. Это позволит изготовить около 100 000 артиллерийских снарядов, в частности калибра 155 мм. Их, среди прочего, используют в гаубицах Caesar.

Директор проекта Eurenco Дэмиен Айеса сообщил Reuters, что 10% продукции будет поставляться внутри страны, а остальное пойдет на экспорт, в основном в Украину. Ожидается, что производство будет работать 24/7.

В то же время отмечается, что Россия производит объемы в 30 раз больше.