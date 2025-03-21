Франция намерена увеличить объемы производства пороха на фоне войны России против Украины
Франция наращивает производство взрывчатых веществ на фоне войны России против Украины. Часть произведенной продукции планируют поставлять Киеву, сообщает Reuters.
Отмечается, что французская компания Eurenco вернула "утраченные навыки" страны и показала, что Европа может возродить свой оборонно-промышленный сектор. Порох будут, прежде всего, использовать в "тысячах артиллерийских снарядов", большинство из которых отправится в Украину.
"Совершенно бессмысленно видеть, как такая страна, как Франция, в начале 2000-х годов сократила мощности по производству пороха", – заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Он отметил, что страна была способна производить корпус бомб, модульный заряд, но не могла производить порох. В этом вопросе Франция, по словам Лекорню, зависела как от Европы, так и стран, не входящих в ЕС.
Фирма получила инвестиции в размере 100 млн евро ($108 млн), в том числе и из программы ЕС по поддержке оборонной промышленности.
Ожидается, что компания будет производить около 1200 тонн пороховых гранул в год, а затем производство увеличится до 1800 тонн. Это позволит изготовить около 100 000 артиллерийских снарядов, в частности калибра 155 мм. Их, среди прочего, используют в гаубицах Caesar.
Директор проекта Eurenco Дэмиен Айеса сообщил Reuters, что 10% продукции будет поставляться внутри страны, а остальное пойдет на экспорт, в основном в Украину. Ожидается, что производство будет работать 24/7.
В то же время отмечается, что Россия производит объемы в 30 раз больше.
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