Франція має намір збільшити обсяги виробництва пороху на тлі війни Росії проти України

Виробництво на заводі Eurenco (Фото: Eurenco)

Франція збільшує виробництво вибухових речовин на тлі війни Росії проти України. Частину виробленої продукції планують постачати Києву, повідомляє Reuters.

Зазначається, що французька компанія Eurenco повернула "втрачені навички" країни та показала, що Європа може відродити свій оборонно-промисловий сектор. Порох передусім використовуватимуть у "тисячах артилерійських снарядів", більшість із яких вирушить до України.

"Цілком безглуздо бачити, як така країна, як Франція, на початку 2000-х років скоротила потужності з виробництва пороху", – заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він зазначив, що країна була здатна виробляти корпус бомб, модульний заряд, але не могла виробляти порох. У цьому питанні Франція, за словами Лекорню, залежала як від Європи, так і від країн, що не входять до ЄС.

Фірма отримала інвестиції у розмірі 100 млн євро ($108 млн), зокрема й із програми ЄС щодо підтримки оборонної промисловості.

Очікується, що компанія вироблятиме близько 1200 тонн порохових гранул на рік, а потім виробництво збільшиться до 1800 тонн. Це дозволить виготовити близько 100 000 артилерійських снарядів, зокрема калібру 155 мм. Їх, серед іншого, використовують у гаубицях Caesar.

Директор проєкту Eurenco Демієн Аєса повідомив Reuters, що 10% продукції постачатиметься всередині країни, а решта піде на експорт, в основному в Україну. Очікується, що виробництво працюватиме 24/7.

Водночас наголошується, що Росія виробляє обсяги у 30 разів більше.