Франция открыта для обучения украинских летчиков-истребителей, уже сейчас – Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна готова обучать украинских летчиков-истребителей. Об этом Макрон заявил в интервью французскому телеканалу TF1.

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Глава французского государства сообщил, что украинские летчики "отныне" будут проходить обучение во Франции.

"Мы открыли двери для обучения пилотов. И это с несколькими другими европейскими странами, которые готовы к этому. Я считаю, что ведутся переговоры с американцами. Обучение может начаться сейчас", – сказал Макрон.

Он не уточнил, на каких именно самолетах будут проходить эти тренировки.

Франция пока отказывается передать самолеты Украине.

"На данный момент мы начинаем с обучения. В любом случае, будут теоретические дебаты [об отправке самолетов]. Нам нужно начать обучение сегодня", – заявил президент Франции.

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