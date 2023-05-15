Франция открыта для обучения украинских летчиков-истребителей, уже сейчас – Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна готова обучать украинских летчиков-истребителей. Об этом Макрон заявил в интервью французскому телеканалу TF1.
Глава французского государства сообщил, что украинские летчики "отныне" будут проходить обучение во Франции.
"Мы открыли двери для обучения пилотов. И это с несколькими другими европейскими странами, которые готовы к этому. Я считаю, что ведутся переговоры с американцами. Обучение может начаться сейчас", – сказал Макрон.
Он не уточнил, на каких именно самолетах будут проходить эти тренировки.
Франция пока отказывается передать самолеты Украине.
"На данный момент мы начинаем с обучения. В любом случае, будут теоретические дебаты [об отправке самолетов]. Нам нужно начать обучение сегодня", – заявил президент Франции.
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