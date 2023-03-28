Франция признала Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Франции проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте французского парламента.

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Сегодня, 28 марта, Национальное собрание приняло предложение о признании геноцидом и осуждении большого голода 1932-1933 годов, известного как Голодомор. Решение поддержали 168 парламентариев из 170, двое проголосовали против.

Президент Владимир Зеленский заявил, что признание Францией Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа является важным и знаковым. Он поблагодарил Францию за "сильный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России – прошлых и сегодняшних".

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал решение парламента Франции четким сигналом российскому государству-террористу – "никогда снова".

Министр иностранец Дмитрий Кулеба назвал голосование французов историческим и подчеркнул, что оно четко дало понять, что такие преступления никогда не будут забыты и никогда не должны повторяться.

15 декабря Европарламент принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Голодомор признали геноцидом парламенты Чехии, Германии, Ирландии, Болгарии, Молдовы, Бельгии.

Оксана Житнюк

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