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Французская съемочная группа попала под обстрел оккупантов в Славянске – видео

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 13:30
Французская съемочная группа попала под обстрел оккупантов в Славянске – видео - Фото
Кадр из репортажа France 24 из Славянска (скриншот из видео)

Журналисты французского телеканала France 24 в Славянске попали под обстрел российских оккупантов во время съемок сюжета о работе украинских спасательных служб. 

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Обстрел начался как раз в тот момент, когда французские журналисты разговаривали с жителями Славянска, которым сотрудники ГСЧС привезли питьевую воду.

Эпизод с обстрелом и реакцией людей на него вошел в показанный по телевидению сюжет.

Сергей Бережной
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