Французская съемочная группа попала под обстрел оккупантов в Славянске – видео

Журналисты французского телеканала France 24 в Славянске попали под обстрел российских оккупантов во время съемок сюжета о работе украинских спасательных служб.

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Обстрел начался как раз в тот момент, когда французские журналисты разговаривали с жителями Славянска, которым сотрудники ГСЧС привезли питьевую воду.

Эпизод с обстрелом и реакцией людей на него вошел в показанный по телевидению сюжет.

13 июня группа журналистов попала под обстрел в центре Лисичанска.

Сергей Бережной

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