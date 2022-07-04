Французская съемочная группа попала под обстрел оккупантов в Славянске – видео
04.07.2022, 13:30
Кадр из репортажа France 24 из Славянска (скриншот из видео)
Журналисты французского телеканала France 24 в Славянске попали под обстрел российских оккупантов во время съемок сюжета о работе украинских спасательных служб.
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Обстрел начался как раз в тот момент, когда французские журналисты разговаривали с жителями Славянска, которым сотрудники ГСЧС привезли питьевую воду.
Эпизод с обстрелом и реакцией людей на него вошел в показанный по телевидению сюжет.
- 13 июня группа журналистов попала под обстрел в центре Лисичанска.
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