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В Лисичанске под обстрел оккупантов попали журналисты – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 23:40
В Лисичанске под обстрел оккупантов попали журналисты – видео - Фото
Скриншот с видео

В центре Лисичанска Луганской области под обстрел российских оккупантов попали журналисты. Об этом сообщает Суспильне, корреспонденты которого Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов были в группе представителей СМИ.

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"Наши журналисты Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов вместе с коллегами попали под обстрел в центре Лисичанска. Их эвакуировали военные ВСУ, никого не ранило", – сказано в сообщении.

Издание отмечает, что Лисичанск обстреливают почти каждый день. По словам украинских военных, из-за значительного преимущества в артиллерии, российская армия может "накрывать" целые районы. В таких условиях в городе остаются около 15 000 гражданских.

  • 30 мая в Луганской области из-за обстрела эвакуационного транспорта погиб французский журналист телеканала BFM TV Фредерик Леклерк Имхофф.
Вадим Ребрина
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обстрел лисичанск суспильне
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