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21.02.2019, 18:49

Фриз не против обсудить легализацию медицинского каннабиса

Фриз не против обсудить легализацию медицинского каннабиса - Фото
Ирина Фриз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Министерства ветеранов считает, что ведомство могло бы участвовать в научных обсуждениях легализации каннабиса

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Министерство по вопросам ветеранов может поддержать научное обсуждение применения медицинского каннабиса при лечение посттравматического стрессового расстройства. Об этом в Facebook написала глава ведомства Ирина Фриз.

Так Фриз прокомментировала приглашение на участие в Международной медицинской каннабис конференции, организованной Украинской ассоциацией медицинского каннабиса совместно с Минздравом.

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Она отметила, что подобные практики и программы есть в США, Канаде, Италии, Израиле и других странах. "Стоит узнать детали и провести публичную дискуссию", - резюмировала министр.

31 января и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.

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Теги: Министерство ветеранов, каннабис, конференция, ирина фриз
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