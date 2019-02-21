Фриз не против обсудить легализацию медицинского каннабиса

Ирина Фриз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство по вопросам ветеранов может поддержать научное обсуждение применения медицинского каннабиса при лечение посттравматического стрессового расстройства. Об этом в Facebook написала глава ведомства Ирина Фриз.

Так Фриз прокомментировала приглашение на участие в Международной медицинской каннабис конференции, организованной Украинской ассоциацией медицинского каннабиса совместно с Минздравом.

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Она отметила, что подобные практики и программы есть в США, Канаде, Италии, Израиле и других странах. "Стоит узнать детали и провести публичную дискуссию", - резюмировала министр.

31 января и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.