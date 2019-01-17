ФСБ на въезде в Крым задержала 23-летнего гражданина Украины: СМИ

На въезде в оккупированный Крым, на российском пункте пропуска Джанкой, задержан украинец, который находился в федеральном розыске РФ. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Сообщается, что задержанному гражданину Украины 23 года - он 1996 года рождения. Алуштинское ОМВД объявило его в розыск из-за подозрения в мошенничестве.
Как передает источник, сейчас подозреваемый арестован.
Родственники и адвокат задержанного пока не комментируют ситуацию.
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