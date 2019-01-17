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17.01.2019, 15:14

ФСБ на въезде в Крым задержала 23-летнего гражданина Украины: СМИ

ФСБ на въезде в Крым задержала 23-летнего гражданина Украины: СМИ - Фото
Иллюстративное фото (EPA)

Он якобы находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве

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На въезде в оккупированный Крым, на российском пункте пропуска Джанкой, задержан украинец, который находился в федеральном розыске РФ. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что задержанному гражданину Украины 23 года - он 1996 года рождения. Алуштинское ОМВД объявило его в розыск из-за подозрения в мошенничестве.

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Как передает источник, сейчас подозреваемый арестован.

Родственники и адвокат задержанного пока не комментируют ситуацию.

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Теги: Крым, фсб, задержание
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