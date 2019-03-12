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12.03.2019, 06:39

ФСБ отправила 11 моряков на психиатрическую экспертизу - адвокат

ФСБ отправила 11 моряков на психиатрическую экспертизу - адвокат - Фото
Фото: EPA

В принудительном порядке моряков, взятых в плен в Керченском проливе, ФСБ России проверяет на вменяемость

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Вчера, 11 марта, следователи ФСБ России назначили психолого-психиатрическую экспертизу для 11 захваченных в плен моряков ВМС Украины. Об этом сообщил в своем Facebook адвокат Николай Полозов.

"Следственное управление ФСБ назначило сегодня проведение психолого-психиатрической экспертизы в отношении еще трех военнопленных украинских моряков (...) Всего по состоянию на текущий день следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных", - сказал он.

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Адвокат уточнил, что 11 марта на вменяемость проверяли Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова.

По его словам, защита была против назначения данной экспертизы. Адвокаты просили присутствия при проведении следственных действий.

Полозов также сообщил, что в одном из сетевых кинотеатров Лондона впервые прошел публичный показ документального фильма "Putin’s hostages" об украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму.

"Несмотря на то, что никакой рекламы ленты заранее не производилось, на фильм пришло больше полусотни человек", - отметил он.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение

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Теги: британия, Николай Полозов, пленные, экспертиза, моряки, психиатрическая экспертиза
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