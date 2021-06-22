Фукс отрицает наличие у него российского гражданства: показал документы

Бизнесмен Павел Фукс, против которого ранее СНБО ввел полный пакет санкций, заявил, что не имеет российского гражданства. Также он приостанавливает свои полномочия в наблюдательном совете строящегося в Киеве комплекса Холокоста "Бабий Яр" до тех пор, пока не снимет с себя "эти необоснованные обвинения в судебном порядке" Об этом Фукс написал в Telegram.

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На брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Фукса российским бизнесменом.

Фукс пишет, что еще в 2015 году получил украинский паспорт современного образца и начал процедуру выхода из гражданства РФ. Процедура, по его словам, закончилась в 2017-м.

"Специально для секретаря СНБО Алексея Данилова публикую документ", – написал бизнесмен.

Он также еще раз напомнил, что находится под российскими санкциями.

Кроме того, Фукс заверил, что не имеет отношения к компании Голден деррик, с которой связал его Данилов. Бизнесмен говорит, что намерен "защищать свое честное имя в судебном порядке".

"В то же время, чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста "Бабий яр" в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из наблюдательного совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке", – написал Фукс.

"Дело достойной памяти жертв Бабьего Яра – больше моего ощущения несправедливости или интересов любого из членов команды и наблюдательного совета", – пояснил он.

19 марта 2021 года СНБО принял решение ввести санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами. 29 марта Госслужба геологии и недр аннулировала спецразрешения на пользование недрами для 19 компаний, которые владели спецразрешениями на геологическое изучение площадей. Эти лицензии ранее принадлежали компании Голден Деррик, которую связывали с Павлом Фуксом. Генпрокуратура также расследовала законность выдачи этих лицензий. 18 июня СНБО ввел санкции против Фукса по этому делу.

Фукс назвал решение СНБО личной местью Данилова.

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Вадим Ребрина

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