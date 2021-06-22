UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Фукс отрицает наличие у него российского гражданства: показал документы

22.06.2021, 20:20
Фукс отрицает наличие у него российского гражданства: показал документы - Фото
Павел Фукс (скриншот с видео)

Бизнесмен Павел Фукс, против которого ранее СНБО ввел полный пакет санкций, заявил, что не имеет российского гражданства. Также он приостанавливает свои полномочия в наблюдательном совете строящегося в Киеве комплекса Холокоста "Бабий Яр" до тех пор, пока не снимет с себя "эти необоснованные обвинения в судебном порядке" Об этом Фукс написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Фукса российским бизнесменом.

Фукс пишет, что еще в 2015 году получил украинский паспорт современного образца и начал процедуру выхода из гражданства РФ. Процедура, по его словам, закончилась в 2017-м.

"Специально для секретаря СНБО Алексея Данилова публикую документ", – написал бизнесмен.

Он также еще раз напомнил, что находится под российскими санкциями.

Кроме того, Фукс заверил, что не имеет отношения к компании Голден деррик, с которой связал его Данилов. Бизнесмен говорит, что намерен "защищать свое честное имя в судебном порядке".

"В то же время, чтобы не усложнять и без того непростую работу по созданию мемориального комплекса Холокоста "Бабий яр" в Киеве, я хочу заявить о приостановлении своих полномочий и выхожу из наблюдательного совета мемориала до тех пор, пока не сниму с себя эти необоснованные обвинения в судебном порядке", – написал Фукс.

"Дело достойной памяти жертв Бабьего Яра – больше моего ощущения несправедливости или интересов любого из членов команды и наблюдательного совета", – пояснил он.

Читайте также: Мемориальный центр Бабий Яр ответил на обвинения против режиссера Хржановского

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Бабий Яр Павел Фукс санкции снбо Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 