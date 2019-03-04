G7 и ВБ об отмене антикоррупционной статьи: Это поражение

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Украина должна восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение. Об этом говорится в совместном послании Большой семерки и Всемирного банка.

Послы G7 и Всемирный банк назвали отмену статьи УК о незаконном обогащении поражением в борьбе с коррупцией в Украине. Они напомнили, что в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение, сохранив при этом презумпцию невиновности.

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"G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать усилия для внедрения эффективных антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований, завершение которых поставлено под угрозу решением суда", - указывают послы в своем обращении.

Ранее Transparency International заявила, что в случае, если Украина не найдет решения по вопросу статьи УК о незаконном обогащении, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены.

Там отметили, что решение Конституционного суда "значительно ослабляет усилия страны по борьбе с коррупцией".