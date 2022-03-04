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Гаагский трибунал собирает доказательства военных преступлений РФ. Как помочь

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 00:20
Гаагский трибунал собирает доказательства военных преступлений РФ. Как помочь - Фото
Карим Хан (Фото - EPA / Carlos Ortega)

Верховная Рада сообщает, что прокуратуре Международного уголовного суда в Гааге нужна помощь в сборе документальных свидетельств военных преступлений российских оккупантов в Украине. Об этом сообщается в Twitter Рады.

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"Прокуратуре Гааги нужна наша помощь. Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим А.А. Хан просит всех имеющих документальные свидетельства военных преступлений передавать материалы на электронную почту [email protected]" — говорится в сообщении.

  • 2 марта прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что у него есть все формальные основания для начала полномасштабного расследования преступлений, связанных с событиями в Украине.
Вадим Ребрина
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Россия война гаага мус
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