Гайдай: Партизаны в Луганской области повредили железную дорогу, ее использовали оккупанты

Вечером 6 января возле Счастья Луганской области с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения "Луганск – Лантратовка", которое, по предварительной информации, использовалось оккупантами для транспортировки военной техники, личного состава и боеприпасов. Об этом в Telegram написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК. Кроме того, в обратном направлении орки вывозят по этому пути украинское зерно на территорию России", – говорится в сообщении.

Гайдай опубликовал скриншот сообщения за 7 января террористической организации ЛНР об изменениях в движении поездов на участке дороги "Новый Айдар – Кондрашевская Новая".

Он отметил, что в своих СМИ россияне сами признаются, что только из Старобельского элеватора украли более 1000 тонн зерна.

Ранее Гайдай сообщил, что в Луганской области за три часа объявленного ими рождественского "перемирия" оккупанты 14 раз обстреляли из артиллерии и трижды штурмовали один из населенных пунктов.

Вадим Ребрина

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