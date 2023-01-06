За три часа "перемирия" оккупанты 14 раз обстреляли населенный пункт в Луганской области
06.01.2023, 19:54
Сергей Гайдай (скриншот)
В Луганской области за три часа объявленного ими рождественского "перемирия" оккупанты 14 раз обстреляли из артиллерии и трижды штурмовали один из населенных пунктов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"Коротко о трех часах путинского рождественского "перемирия" в Луганской области. С 12:00 до 15:00 рашисты 14 раз били из артиллерии и трижды штурмовали один из наших населенных пунктов", – написал он.
Люди в деоккупированных селах целый день сидят в подвалах, отметил Гайдай.
- Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.
- Зеленский в ответ заявил, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.
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