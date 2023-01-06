Путин своим "перемирием" никого не обманет, РФ должна вывести войска из Украины – Франция

Одностороннее объявление Кремлем о прекращении огня по случаю православного Рождества "не может никого обмануть". Справедливый и прочный мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей территории Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

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"Это заявление представляет собой грубую попытку России скрыть свою ответственность, в то время как она продолжает совершать злоупотребления и безжалостно обстреливать всю украинскую территорию, нанося удары, в частности, в середине зимы по критически важным объектам и гражданскому населению", – говорится в заявлении.

В МИД Франции считают это еще одним доказательством цинизма России, которая с 24 февраля последовательно демонстрирует, что она не хочет мира и мало внимания уделяет соблюдению своих международных обязательств, в том числе вытекающих из Устава ООН.

"Франция подтверждает свою полную поддержку "мирного плана из 10 пунктов", представленного президентом Зеленским, о чем президент Республики напомнил во время встречи с президентом Украины 3 января", – заявили в МИД.

Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.

Зеленский в ответ заявил, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

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Вадим Ребрина

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