UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин своим "перемирием" никого не обманет, РФ должна вывести войска из Украины – Франция

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 17:45
Путин своим
Depositphotos_франция

Одностороннее объявление Кремлем о прекращении огня по случаю православного Рождества "не может никого обмануть". Справедливый и прочный мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей территории Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это заявление представляет собой грубую попытку России скрыть свою ответственность, в то время как она продолжает совершать злоупотребления и безжалостно обстреливать всю украинскую территорию, нанося удары, в частности, в середине зимы по критически важным объектам и гражданскому населению", – говорится в заявлении.

В МИД Франции считают это еще одним доказательством цинизма России, которая с 24 февраля последовательно демонстрирует, что она не хочет мира и мало внимания уделяет соблюдению своих международных обязательств, в том числе вытекающих из Устава ООН.

"Франция подтверждает свою полную поддержку "мирного плана из 10 пунктов", представленного президентом Зеленским, о чем президент Республики напомнил во время встречи с президентом Украины 3 января", – заявили в МИД.

  • Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.
  • Зеленский в ответ заявил, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

Читайте также: ВСУ "ценят" идею Путина о "перемирии" и возвращают россиянам их снаряды – видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война кремль перемирие мид франции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 