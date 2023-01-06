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ВСУ "ценят" идею Путина о "перемирии" и возвращают россиянам их снаряды – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 14:22
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Украинские военнослужащие "оценили" решение российского диктатора Владимира Путина о "перемирии" на Рождество и "вернули" россиянам их снаряды. Видео опубликовала 43 отдельная артиллерийская бригада.

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"Ценим решение России объявить "прекращение огня" с 6 по 7 января. Поэтому возвращаем россиянам обратно их снаряды, которые были выпущены ими по Бахмуту, Марьинке и Курахове во время "рождественской тишины", – сказано в подписи к видео.

  • Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения. В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.
  • Зеленский в ответ заявил, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

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Оксана Житнюк
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война перемирие
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