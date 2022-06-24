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Гайдай: Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 12:25
Гайдай: Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск – видео - Фото
Фото - Telegram Гайдая

Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, российские оккупанты нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску, в результате чего поврежден мост, и проехать здесь теперь сможет только легковой транспорт – грузовик в город не попадет.

В эфире телеканала Дом Гайдай сказал, что путепровод, который ведет в Лисичанск, в результате сегодняшнего авиаудара российской армии с вертолета разбит полностью, и заготовленная утром машина с гуманитарным грузом сегодня не сможет попасть в город.

"Будем пытаться искать какие-то варианты доставки, но тот вариант, который мы использовали каждый день, к сожалению, нарушен", – сказал глава ОВА, подчеркнув, что пока что у жителей Лисичанска еще есть запасы за счет предыдущих доставок.

  • Сегодня украинские военные отбили атаку на Лисичанск, но получили команду отходить от Северодонецка. Также российские силы завладели Николаевкой. 

Читайте также: ISW о продвижении России на Лисичанск: Это не обеспечит ей решающее преимущество

Оксана Житнюк
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гуманитарная помощь вертолет лисичанск мост Сергей Гайдай
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