Газманов, Михалков, Дугин и другие. Минкульт подготовил новые санкционные списки

Министерство культуры подготовило новый санкционный список из 47 россиян, публично заявивших о поддержке военных преступлений диктатора Путина в Украине. Кабмин предложение поддержал. Далее – согласование СНБО и президента, сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

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Он привел несколько наиболее известных фамилий из списка.

Певцы и музыканты:

- Николай Басков;

- Дмитрий Билан;

- Полина Гагарина;

- Олег Газманов;

– Денис Вайнштейн, он же Джиган;

- Лариса Долина;

- Сергей Жуков;

- Григорий Лепс;

- Николай Расторгуев;

– Тимур Юнусов, он же Тимати.

Актеры и режиссеры:

- Дмитрий Харатьян;

- Яна Поплавская;

- Дмитрий Певцов;

- Никита Михалков;

- Владимир Машков;

– Марат Башаров.

Политики, пропагандисты и пособники Кремля:

– Аскер-заде Наиля Вагиф кызы, журналистка, телеведущая, телеканал Россия-1;

– Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;

– Гудошников Алексей Валерьевич, телеведущий, канал "Звезда";

- Дугин Александр Гелиевич, политик, ученый, пропагандист;

– Колеров Модест Алексеевич, главный редактор информационного агентства REGNUM.

Юридические лица:

- владельцы спутникового телеканала "Союз", транслируемого на спутниках Eutelsat W-4 и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация Свято-Симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";

– ООО "8 канал".

"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима", – написал Ткаченко.

Вадим Ребрина

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