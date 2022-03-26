Газманов, Михалков, Дугин и другие. Минкульт подготовил новые санкционные списки
Министерство культуры подготовило новый санкционный список из 47 россиян, публично заявивших о поддержке военных преступлений диктатора Путина в Украине. Кабмин предложение поддержал. Далее – согласование СНБО и президента, сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.
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Он привел несколько наиболее известных фамилий из списка.
Певцы и музыканты:
- Николай Басков;
- Дмитрий Билан;
- Полина Гагарина;
- Олег Газманов;
– Денис Вайнштейн, он же Джиган;
- Лариса Долина;
- Сергей Жуков;
- Григорий Лепс;
- Николай Расторгуев;
– Тимур Юнусов, он же Тимати.
Актеры и режиссеры:
- Дмитрий Харатьян;
- Яна Поплавская;
- Дмитрий Певцов;
- Никита Михалков;
- Владимир Машков;
– Марат Башаров.
Политики, пропагандисты и пособники Кремля:
– Аскер-заде Наиля Вагиф кызы, журналистка, телеведущая, телеканал Россия-1;
– Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;
– Гудошников Алексей Валерьевич, телеведущий, канал "Звезда";
- Дугин Александр Гелиевич, политик, ученый, пропагандист;
– Колеров Модест Алексеевич, главный редактор информационного агентства REGNUM.
Юридические лица:
- владельцы спутникового телеканала "Союз", транслируемого на спутниках Eutelsat W-4 и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация Свято-Симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";
– ООО "8 канал".
"Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима", – написал Ткаченко.
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