ГБР и СБУ обыскивают спортклуб Порошенко

Фото с сайта клуба

Госбюро расследований и СБУ раз проводят обыски в спортклубе 5 элемент, совладельцем которого является пятый президент Петр Порошенко. Информацию об этом LIGA.net подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Спикер ГБР заявила, что обыски проходят в рамках досудебного расследования в производстве по сделке купли-продажи завода Кузница на Рыбальском, а также по делу о возможном исчезновения носителей с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента.

детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводили обыски в помещениях компании Богдан Моторс, в том числе в спортивном клубе 5 элемент. В июле

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