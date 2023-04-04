UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГБР обнаружило еще один склад с "ворованными" продуктами, которые предназначались для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 09:55
ГБР обнаружило еще один склад с
Фото: ГБР

Сотрудники Госбюро расследований обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором "злоумышленники прятали краденую продукцию", предназначавшуюся для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Там напомнили, что в январе 2023 года сотрудники бюро разоблачили "организованную группу", которая присваивала и перепродавала предназначенные для ВСУ пищевые продукты.

В ходе масштабной спецоперации было проведено почти 70 обысков. В результате изъято более 30 000 банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн грн наличными в разной валюте.

Тогда было сообщено о подозрении в растрате имущества представителю частной компании.

Как сообщили в ГБР, в документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции, по данным следствия, они перепродавали через сеть посредников.

"В настоящее время работники ГБР обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали ворованную продукцию: сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн", – говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК) сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру.

LIGA.net обратилась в ГБР с вопросом, являются ли подозреваемые работниками государственной структуры или частной компании.

Часть изъятых продуктов передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части, сообщили в ГБР.

Читайте также: Бывшему заместителю министра обороны по снабжению сообщили о подозрении – фото

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ гбр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 