ГБР обнаружило еще один склад с "ворованными" продуктами, которые предназначались для ВСУ

Сотрудники Госбюро расследований обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором "злоумышленники прятали краденую продукцию", предназначавшуюся для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Там напомнили, что в январе 2023 года сотрудники бюро разоблачили "организованную группу", которая присваивала и перепродавала предназначенные для ВСУ пищевые продукты.

В ходе масштабной спецоперации было проведено почти 70 обысков. В результате изъято более 30 000 банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн грн наличными в разной валюте.

Тогда было сообщено о подозрении в растрате имущества представителю частной компании.

Как сообщили в ГБР, в документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции, по данным следствия, они перепродавали через сеть посредников.

"В настоящее время работники ГБР обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали ворованную продукцию: сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн", – говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК) сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру.

LIGA.net обратилась в ГБР с вопросом, являются ли подозреваемые работниками государственной структуры или частной компании.

Часть изъятых продуктов передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части, сообщили в ГБР.

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Вадим Ребрина

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