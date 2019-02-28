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28.02.2019, 12:33

ГБР обязали открыть дело против Луценко

ГБР обязали открыть дело против Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд постановил открыть дело из-за разглашения генпрокурором данных расследования дела Гандзюк

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Печерский районный суд Киева принял решение обязать Государственное бюро расследований внести ведомости в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении правонарушения генпрокурором Юрием Луценко. Заявление в суд подал адвокат Маси Найем, он же сообщил в своем Facebook о решении суда.

"Речь идет о разглашении данных досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк. Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР", - написал он.

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14 февраля ГБР открыло дело о возможном отмывании денег партией Батькивщина.

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Теги: суд, юрий луценко, дело, гбр, Екатерина Гандзюк
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