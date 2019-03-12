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12.03.2019, 11:55

ГБР открыло дело против сотрудников Генпрокуратуры и НАБУ

ГБР открыло дело против сотрудников Генпрокуратуры и НАБУ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистов Bihus.Info

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистов Bihus.Info о коррупции в госконцерне Укроборонпром. Об этом ГБР сообщает у себя в Facebook.

В ГБР изучают, получали ли взятки сотрудники ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ за то, что не проводили расследования о коррупции в оборонной сфере и не привлекали к ответственности причастных лиц.

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Вчера, 11 марта, проект Наші гроші опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере, в котором утверждается, что украинские правоохранительные органы годами знали о махинациях группы Жукова-Гладковского и либо закрывали уголовные дела по их фирме Оптимумспецдеталь, либо спускали расследование на тормозах. 

"Налоговая, Нацпол, СБУ, прокуратура, НАБУ… Все они начинали, но или хоронили, или спускали расследование на тормозах. А если покопаться в реестре судебных решений, то становится понятным другое – эти расследования "скисали" не бесплатно", - говорится в расследовании.

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Теги: укроборонпром, взятка, гбр, коррупция, гпу, сбу
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