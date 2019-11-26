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ГБР получило доступ к паспортам Порошенко

ГБР получило доступ к паспортам Порошенко - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
26.11.2019, 12:08

Служебный и дипломатический паспорта пятого президента сейчас хранятся в Министерстве иностранных дел

Печерский райсуд Киева предоставил группе следователей Госбюро расследований доступ к дипломатическому и служебному паспортам пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в решении суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей по делу об отдыхе Порошенко на Мальдивах в январе 2018. В ГБР считают, что пятый президент якобы мог незаконно пересечь границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

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Петр Порошенко паспорт Мальдивы
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