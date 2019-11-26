ГБР получило доступ к паспортам Порошенко

Печерский райсуд Киева предоставил группе следователей Госбюро расследований доступ к дипломатическому и служебному паспортам пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в решении суда.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей по делу об отдыхе Порошенко на Мальдивах в январе 2018. В ГБР считают, что пятый президент якобы мог незаконно пересечь границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.
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