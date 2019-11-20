"Есть 13 производств". У Трубы рассказали о делах Порошенко

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Госбюро расследований ведет досудебное расследование в 13 уголовных делах, участником которых является пятый президент Петр Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Допрошены 562 свидетеля, направлен 431 запрос и получено 205 временных доступов к вещам и документам. Бюро также назначило 35 экспертиз, в частности 27 - по делу о проходе украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

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Список уголовных производств:

1. Переход украинских кораблей через Керченский пролив, который якобы привел к "эскалации конфликта с Российской Федерацией и введением военного положения в Украине";

2. Якобы захват государственной власти и подделка официальных документов во время внесения представления о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде;

3. Возможная потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуационная комната);

4. Возможное незаконное пересечение границы с якобы использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы);

5. Возможное незаконное задержание Михаила Саакашвили и перемещение его в Польшу;

6. Якобы организация и незаконное перемещение Николая Чауса через границу Украины в Молдову;

7. Возможное нарушение при отмене распоряжений одной из РГА при зачислении земельного участка общей площадью 1500 га к землям запаса государственной собственности;

8. Возможное уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем, во время продажи завода Кузня на Рыбальском;

9. Возможное уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем, во время купли-продажи телеканала Прямой;

10. Якобы противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" служебными лицами "Союз-Инвест";

11. Якобы неправомерное влияние на проведение конкурса для назначения членов Высшего совета правосудия;

12. Возможное злоупотребление служебным положением и якобы вмешательство в деятельность судей Украины путем несвоевременного назначения их на должность;

13. Якобы вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда Киева со стороны президента, членов СНБО по поводу решения об отмене национализации ПриватБанка.