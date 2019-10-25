Дело о назначении Гройсмана премьером: ГБР получит документы ОП

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к документам Офиса президента Украины в рамках расследования возможного злоупотребления властью при назначении премьер-министром Владимира Гройсмана. Об этом говорится в решении суда от 17 октября, сообщает LIGA.net.

С июня 2019 года ГБР ведет расследование по статьям 109 (свержение конституционного строя), 364 (злоупотребление властью) и 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса.

Как утверждает ГБР, во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах власти, "злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований", внесли в апреле 2016 года в Верховную Раду представление на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции.

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В связи с этим у следователя возникла необходимость изучить предложение коалиции Европейская Украина относительно кандидатуры Гройсмана, соответствующее представление президента, а также другие сопровождающие справки и служебные записки. Кроме того, ГБР хочет провести сравнительных анализ порядка назначения премьером Гройсмана и Арсения Яценюка, поскольку оба назначались по представлению коалиции Европейская Украина.

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и разрешил следователю изъять соответствующую документацию, в частности: представление президента и предложение коалиции о назначении Яценюка и Гройсмана; дело указа президента от 2014 года о роспуске парламента 7-го созыва и другие.