Из-за Портнова через полиграф прошли 14 следователей ГБР

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В связи с возможной утечкой информации из Государственного бюро расследований на полиграфе опрошены все 14 следователей, которые проводят расследования, связанные с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом директор ГБР Роман Труба сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, почему первым информацию сообщает не пресс-служба ГБР, а бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов.

"Неоднократно говорил и говорю. По поводу предположений, которые есть по поводу утечки информации, мною назначена проверка. К проведению проверки были привлечены сотрудники управления внутреннего контроля. Были опрошены с помощью полиграфа 14 следователей - это все следователи, которые проводят досудебные расследование в уголовных производствах, где фигурирует бывший президент", - сказал он.

"После разговора со следователями я убежден, что ни один следователь ГБР, в том числе директор, не причастен к распространению какой-либо информации", - заявил он.

При этом Труба добавил, что "расследование уголовного производства - это не только следователи".

30 июля пятый президент Петр Порошенко обвинил Трубу в утечке информации к Портнову .

Читайте также: Труба прокомментировал осведомленность Портнова в делах ГБР