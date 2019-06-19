ГБР открыло дело по заявлению Портнова: на этот раз о коалиции

Андрей Портнов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению замглавы АП при Викторе Януковиче Андрея Портнова о якобы попытке захвата государственной власти. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГБР.

В пресс-службе уточнили, что заявление Портнова касается представителей предыдущей власти и назначения премьер-министра Владимира Гройсмана якобы при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Сам Портнов написал в Telegram, что подал в ГБР заявления против пятого президента Украины Петра Порошенко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в котором политики обвиняются в фальсификации документов о формировании коалиции в 2016 году и незаконном назначени Кабинета министров.