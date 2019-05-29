Открыто дело о пропаже техники из ситуационной комнаты в АП

Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По факту пропажи мониторов и серверов якобы с секретной информацией из Администрации президента с уходом оттуда команды пятого президента Петра Порошенко начато досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

Дело открыто "относительно возможной потери должностными лицами АП материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну" - это ч. 2 ст. 32 УК.

28 мая новый секретарь СНБО Александр Данилюк показал видео из бывшей ситуационной комнаты в АП, откуда прошлая команда вынесла мониторы и сервера.

Экс-секретарь пятого президента Цеголко заявил, что техника для этой комнаты якобы была арендована на деньги Порошенко - и была возвращена арендодателю. Экс-замглавы АП Шимкив назвал это "частным вопросом Порошенко".

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