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ГБР расследует причастность правоохранителей к контрабанде наркотиков в Польшу

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 17:48
ГБР расследует причастность правоохранителей к контрабанде наркотиков в Польшу - Фото
Граница с Польшей (Фото: Straż_Graniczna/Twitter)

Госбюро расследований сообщило, что ведет расследование возможной причастности сотрудников правоохранительных органов Украины к контрабанде наркотиков в Польшу.

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ГБР сообщает, что 23 сентября польская таможня обнаружила 300 кг гашиша в грузовике, который был беспрепятственно пропущен украинской стороной и по документам вез замороженную бузину.

По оперативным данным, в контрабандной схеме участвовали сотрудники правоохранительных органов, которые помогали переправить груз через границу.

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Сергій Бережний
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граница наркотики контрабанда госбюро расследований
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