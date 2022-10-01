ГБР расследует причастность правоохранителей к контрабанде наркотиков в Польшу

Госбюро расследований сообщило, что ведет расследование возможной причастности сотрудников правоохранительных органов Украины к контрабанде наркотиков в Польшу.

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ГБР сообщает, что 23 сентября польская таможня обнаружила 300 кг гашиша в грузовике, который был беспрепятственно пропущен украинской стороной и по документам вез замороженную бузину.

По оперативным данным, в контрабандной схеме участвовали сотрудники правоохранительных органов, которые помогали переправить груз через границу.

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Сергій Бережний

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