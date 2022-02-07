В Ливии нашли на берегу крупную партию наркотиков с портретами Путина – фото
В Ливии в городе Эль-Мардж полиция задержала крупную партию гашиша в упаковках – на каждой наклеен портрет президента России Владимира Путина. Об этом пишет Libyapress в Twitter.
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Уточняется, что 323 упаковки с наркотиками местный житель нашел на берегу Средиземного моря. Он передал их сотрудникам уголовного розыска.
По данным ресурса, инцидент может быть связан с подобной находкой несколько дней назад на востоке страны – там граждане нашли большую партию наркотиков с изображением Пабло Эскобара.
Як відзначається, по одній із версій, контрабандний гашиш викинуло на берег після затоплення судна, яке його перевозило.
- 6 октября 2021 года во Франции задержали экипаж судна по подозрению в контрабанде наркотиков. На судне нашли одну тонну кокаина. Среди задержанных – украинец.
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