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В Ливии нашли на берегу крупную партию наркотиков с портретами Путина – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 16:43
В Ливии нашли на берегу крупную партию наркотиков с портретами Путина – фото - Фото
Фото - Twitter/Libyapress

В Ливии в городе Эль-Мардж полиция задержала крупную партию гашиша в упаковках – на каждой наклеен портрет президента России Владимира Путина. Об этом пишет Libyapress в Twitter.

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Уточняется, что 323 упаковки с наркотиками местный житель нашел на берегу Средиземного моря. Он передал их сотрудникам уголовного розыска.

По данным ресурса, инцидент может быть связан с подобной находкой несколько дней назад на востоке страны – там граждане нашли большую партию наркотиков с изображением Пабло Эскобара.

Як відзначається, по одній із версій, контрабандний гашиш викинуло на берег після затоплення судна, яке його перевозило.

Фото – Twitter/Libyapress

Фото – Twitter/Libyapress

Фото – Twitter/Libyapress

Фото – Twitter/Libyapress
  • 6 октября 2021 года во Франции задержали экипаж судна по подозрению в контрабанде наркотиков. На судне нашли одну тонну кокаина. Среди задержанных – украинец.
  • Шестеро украинок, возвращавшихся из египетского курортного города Шарм-эль-Шейх, пытались провезти в Киев 79 кг псевдоэфедрина на 12 млн грн. 

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Яна Катасонова
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наркотики владимир путин гашиш
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