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12.04.2019, 14:05

ГБР запретили проводить конкурс по формированию Совета контроля

ГБР запретили проводить конкурс по формированию Совета контроля - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Суд запретил ГБР проводить конкурс по формированию состава Совета общественного контроля

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Окружной административный суд Киева запретил Государственному бюро расследований проводить конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при бюро. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабмину, третье лицо: ГБР о признании противоправным и недействительным постановление правительства, которым внесены изменения в положение о Совете общественного контроля при бюро и изложен в новой редакции сам порядок формирования ее состава", - сказано в сообщении.

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Истец просил суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 13 марта "О внесении изменений в постановление Кабмина от 20 декабря 2017 N1086".

В то же время истец подал в суд заявление об обеспечении данного иска. Он попросил остановить действие обжалованного постановления и запретить ГБР проводить конкурс и определять его результаты на основании положений порядка формирования состава Совета общественного контроля при бюро, утвержденного постановлением Кабмина, которое сейчас обжалуется в Окружном админсуде.

Таким образом, суд принял решение удовлетворить заявление об обеспечении иска, остановить действие обжалованного постановления, а также запретить бюро проводить и определять результаты соответствующего конкурса. Кроме этого, суд открыл производство по данному иску и назначил на 23 мая подготовительное заседание.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило о проведении конкурса по формированию состава Совета общественного контроля при бюро.

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Теги: гбр
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